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Yeşilhisar Belediye Başkanı Kentsel Dönüşüm Projesini İnceledi

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Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm projesindeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. 6 blok ve 196 konutun bulunduğu projenin çalışmalarında sona gelindi. Çevre düzenlemesinin yapıldığı projeyi yerinde inceleyen Başkan Taşyapan, vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm projesindeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 blok ve 196 konutun bulunduğu projenin çalışmalarında sona gelindi.

Çevre düzenlemesinin yapıldığı projeyi yerinde inceleyen Başkan Taşyapan, vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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