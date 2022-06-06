Yeşilgiresun İlkokulu'ndan Muhteşem Yıl Sonu Şenliği - Haberler

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Yeşilgiresun İlkokulu'ndan Muhteşem Yıl Sonu Şenliği

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Yeşilgiresun İlkokulu'ndan Muhteşem Yıl Sonu Şenliği

Yeşilgiresun İlkokulu 1.sınıf öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Yıl Sonu Şenliği", 04 Haziran 2022 Cumartesi günü okul bahçesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Okul Müdürü Musa Yavuz'un konuşmalarıyla devam etti.

Birinci sınıf öğretmenlerinin eşliğinde başlayan şenlikte, ilk olarak rengarenk kıyafetleriyle okul bahçesini dolduran yüzlerce öğrenci gösterilerini yaptılar. 1. Sınıf Öğretmeni Serpil SÖYLEMEZ eşliğinde hazırladıkları kareografiyi sergileyen öğrenciler, söyledikleri şarkılar ve danslarıyla büyük beğeni topladılar.

Etkinliğin sonraki bölümünde; Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Ekibi ve Türk Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) öğrencileri hazırladıkları gösterileri sergilediler.

Kukla gösterileri ve 1.sınıflar adına gökyüzüne balonların bırakılmasıyla devam eden şenlik, Okul Müdürü Musa Yavuz'un kapanış konuşması ile sona erdi. Birinci sınıf öğretmenlerine ve öğrencilerine gösterdikleri performans sebebiyle teşekkür eden Sayın Yavuz sözlerine şu şekilde devam etti; " Haftalardır devam eden yoğun bir çalışma temposunun ardından güzel bir etkinlik ortaya çıktı. Burada en büyük alkışı ve teşekkürü, çalışmalar boyunca büyük özveride bulunan öğretmenlerimiz hak ediyor. Sizlerin huzurunda birinci sınıf öğretmenlerimiz; Serpil SÖYLEMEZ, Hatice UZUN , Yakup ESEN , Ömer AYDIN, Turgut ÖZDEMİR, Selçuk KOZOVALIOĞLU, Atalay CEYLAN,Ersin TOSUNBAŞve Bülent ALDAĞ'a bu güzel gün için teşekkür ediyorum.''

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