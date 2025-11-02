Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Engin Çağlar Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Oyuncu arkadaşı Ediz Hun, "Çok da katkıları var sinemaya. Tam bir sinema insanıydı. Hakikaten çok üzgünüm" dedi.

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, önceki akşam Şişli'de motosiklet çarpması sonucunda hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Çağlar için bugün Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Çağlar'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlandı.

Camideki törene ailesi ile çok sayıda Yeşilçam oyuncusu da katıldı. Burada gazetecilere konuşan Ediz Hun, "İyi bir aile babası, iyi bir eş, mükemmel bir insandı. Çok da katkıları var sinemaya. Tam bir sinema insanıydı. Hakikaten çok üzgünüm. Olmaması gereken bir şey. Onda da belki hata olabilir. Acil bir işi vardı herhalde ama öbür tarafta da 65-70 kilometre hızla gelen motosiklet var. Motosikletler girilmez işaretli yerlere giriyorlar. Olmaz. Motosikletler hem kendileri için hem de herhangi bir çarpışmada tehlike arz ediyor. Motosikletlere bir kaide, disiplin getirilmesi lazım. Her gün kaza oluyor" dedi.

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaşan Çağlar, "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim" ve "Yalnız Adam" gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sundu.