Haberler

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Engin Çağlar Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın tanınmış ismi Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 85 yaşındaki oyuncu için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Arkadaşları ve ailesi büyük üzüntü içinde törene katıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - Motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar için Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Oyuncu arkadaşı Ediz Hun, "Çok da katkıları var sinemaya. Tam bir sinema insanıydı. Hakikaten çok üzgünüm" dedi.

Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar, önceki akşam Şişli'de motosiklet çarpması sonucunda hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Çağlar için bugün Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Çağlar'ın naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na uğurlandı.

Camideki törene ailesi ile çok sayıda Yeşilçam oyuncusu da katıldı. Burada gazetecilere konuşan Ediz Hun, "İyi bir aile babası, iyi bir eş, mükemmel bir insandı. Çok da katkıları var sinemaya. Tam bir sinema insanıydı. Hakikaten çok üzgünüm. Olmaması gereken bir şey. Onda da belki hata olabilir. Acil bir işi vardı herhalde ama öbür tarafta da 65-70 kilometre hızla gelen motosiklet var. Motosikletler girilmez işaretli yerlere giriyorlar. Olmaz. Motosikletler hem kendileri için hem de herhangi bir çarpışmada tehlike arz ediyor. Motosikletlere bir kaide, disiplin getirilmesi lazım. Her gün kaza oluyor" dedi.

Gerçek adı Ertem Eğilmez Çağlar olan Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. 1960'lı ve 70'li yıllarda Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın gibi Yeşilçam'ın efsane isimleriyle birçok filmde başrolü paylaşan Çağlar, "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim" ve "Yalnız Adam" gibi filmlerle hafızalara kazındı. Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen sanatçı, sinema sektörüne çeşitli alanlarda katkı sundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.