Yeşilay ve Kırıkkale Üniversitesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

Yeşilay Kırıkkale Şubesi ile Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İslami İlimler Fakültesi arasında "Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Fakültede düzenlenen törene, Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Erten, Kırıkkale Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Dr. Naciye Güven ve KKÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı İkbal Çalık katıldı.

Çalık, imzalanan işbirliği protokolünün ardından yaptığı açıklamada, "Bağımlılıkla mücadelemizin en önemli unsurlarından birisi olan üniversite gençliği için faaliyetlerimizi daha da artıracak olan bu anlamlı işbirliğinin taraflara ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.