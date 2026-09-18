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Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri liseleri ziyaret etti

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Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri liseleri ziyaret etti
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Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri, liselere ziyarette bulundu.

Yeşilay Tokat Şubesi görevlileri, liselere ziyarette bulundu.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat YEDAM görevlileri, Tokat 15 Temmuz Şehit Anadolu Lisesi Müdürü İsa Çabuk, Tokat Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi Müdürü İsmail Akkuş ve Tokat Fen Lisesi Müdürü Mustafa Karaca'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar, farkındalık faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek iş birlikleri hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Gençlerin sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir geleceğe hazırlanması için eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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