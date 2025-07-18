Yeşilay Tokat Şubesi, Bağımlılıkla Mücadele İçin İstişarelerde Bulundu

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş ile yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (TESOB) ziyaret etti.

Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'ı ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.

Ateş, daha sonra TESOB Başkanı Fehmi Çankaya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Cihat Zülfüoğulları, Cemre Doğanses, Murat Emre Yaman ve Nurper Abay da bulundu.