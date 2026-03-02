Haberler

Yeşilay Reyhanlı ilçesinde satranç etkinliği düzenledi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay tarafından 'Akıllı Ol, Bağımlı Olma' sloganıyla düzenlenen satranç etkinliğinde öğrenciler satranç oynadı ve bağımlılık hakkında bilgilendirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay tarafından satranç etkinliği organize edildi.

Yeşilay Reyhanlı Şubesince "Akıllı Ol, Bağımlı Olma" sloganıyla Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler satranç oynadı.

Etkinlik sonunda öğrencilere, bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
