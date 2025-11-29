Haberler

Yeşilay "Küllerimizden Doğuyoruz" projesiyle gönüllüler adına 130 bin fidan dikti

Güncelleme:
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) işbirliğinde hayata geçirilen, gönüllülük ve çevre bilincini buluşturan "Küllerimizden Doğuyoruz-Dikili Ağacım Var" projesi kapsamında 130 bin Yeşilay gönüllüsü adına fidan dikildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, çevre duyarlılığını gönüllülük bilinciyle birleştiren yeni bir projeye imza attı.

ÇEKUD işbirliğinde hayata geçirilen "Küllerimizden Doğuyoruz-Dikili Ağacım Var" projesi kapsamında 130 bin Yeşilay gönüllüsü adına 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı. Dikimde, her gönüllü için özel dijital sertifikalar da hazırlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, orman yangınlarından zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması, doğal dengenin korunması ve çevre bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Yeşilay, bu projeyle hem çevreye kalıcı katkılar sağlamayı hem de gönüllülük kültürünü yaygınlaştırarak genç kuşaklarda bağımsız ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefliyor.

"Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeşil Vatan Seferberliği" çağrısı doğrultusunda "Küllerimizden Doğuyoruz-Dikili Ağacım Var" projesini ÇEKUD işbirliğiyle hayata geçirdiklerini belirterek, bu süreçte destek veren Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Gönüllüler adına toprakla buluşturulan her fidanın çevre bilincinin ve gönüllülüğün sembolü olduğunu vurgulayan Dinç, "Yeşil vatan seferberliği nasıl doğayı korumayı amaçlıyorsa biz de Yeşilay olarak gençleri bağımlılık riskinden korumak için bir Bağımsızlık Seferberliği başlattık. Bu mücadeleyi bir vatan savunması olarak görüyor, sağlıklı, bilinçli ve güçlü nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
