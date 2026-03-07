Haberler

Hatay'da Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Hatay'da Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen bisiklet turuna katılan grup, 'Sağlık için pedalla' ve 'Bağımlı olma, sağlıklı ol' sloganlarıyla dikkat çekti. Etkinlikte bağımlılık konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay, Reyhanlı Gençlik Merkezi, Reyhanlı Bisiklet ve Doğa Tutkunları Grubu, Taipei Dostluk Anadolu Lisesi ve İrtah Koza Dergisi işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen grup, ilçe merkezinde 3 kilometre pedal çevirerek, "Sağlık için pedalla", ve "Bağımlı olma, sağlıklı ol" sloganları attı.

Programda Yeşilay ekipleri tarafından kurulan stantta, vatandaşlara bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İran: Basra Körfezi'nde ABD'ye ait varlıklardan biri olan petrol tankerini vurduk

Acımadıklarını yine gösterdiler! Gördüklerini vuruyorlar
'Kahraman kurye' tanınmıştı, kundaklama suçundan tutuklandı

Kahraman sanmıştık, kundakçı çıktı!
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı şoku

Galatasaray'a Abdülkerim şoku!
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması