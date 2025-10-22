Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Gençlerimizi Hayata Hazırlıyoruz

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, gençlerden yana çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hepinizin çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Sizi yönlendiren bir heyecanınız, kahramanınız ve rehberiniz olmazsa başarınız olmaz." dedi.

Yeşilay Eskişehir Şubesi ve Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi işbirliğiyle Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Park Anadolu'da düzenlenen Yeşilay Fest kapsamında söyleşiye katılan Dinç, gençlerde iradeye hakim olmanın başarı getireceğini söyledi.

İrade sahibi olmanın, ideal belirlemenin, rehber seçmenin ve arkadaşlık ilişkilerinin hayattaki başarıyı doğrudan etkilediğini dile getiren Dinç, "Azimli ve sabırlı olmak, harekete geçmek başarılı olmak için gereken birer kişilik özelliğidir. Arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Eğer arkadaşınız karamsarsa ve azimsizse o kişiyle arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım, iyi ve idealist arkadaş seçmektir ya da arkadaşınızı idealist hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Dinç, her gün irade kullanarak zor gelen şeylerin yapılmasının önemi değinerek, "İradenizi kullanmazsanız zayıf hale geliyor. Bunu yapabilmek için bir sebebe ve amaca ihtiyacımız var. Ayakta tutacak bir hedefiniz ya da hayaliniz yoksa insan ayakta duramaz ve yıkılır." dedi.

Ülkenin gençlerinden yana umutlu olduğunu vurgulayan Dinç, "Ülkemizin gençlerinden yana çok heyecanlıyız. Hepinizin çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Sizi yönlendiren bir heyecanınız, kahramanınız ve rehberiniz olmazsa başarınız olmaz." diye konuştu.

Söyleşinin ardından Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Kızıltaş ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi yetkilileri tarafından Dinç'e hediye takdim edildi.

Etkinlik alanında açılan stantları, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile gezen Dinç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.