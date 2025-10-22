Haberler

Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Gençlerimizi Hayata Hazırlıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, gençlerin başarıları için irade, ideal belirleme ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin önemine değindi. Eskişehir'de düzenlenen Yeşilay Fest'te konuşan Dinç, gençlerden umutlu olduğunu belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, gençlerden yana çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Hepinizin çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Sizi yönlendiren bir heyecanınız, kahramanınız ve rehberiniz olmazsa başarınız olmaz." dedi.

Yeşilay Eskişehir Şubesi ve Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi işbirliğiyle Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Park Anadolu'da düzenlenen Yeşilay Fest kapsamında söyleşiye katılan Dinç, gençlerde iradeye hakim olmanın başarı getireceğini söyledi.

İrade sahibi olmanın, ideal belirlemenin, rehber seçmenin ve arkadaşlık ilişkilerinin hayattaki başarıyı doğrudan etkilediğini dile getiren Dinç, "Azimli ve sabırlı olmak, harekete geçmek başarılı olmak için gereken birer kişilik özelliğidir. Arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Eğer arkadaşınız karamsarsa ve azimsizse o kişiyle arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım, iyi ve idealist arkadaş seçmektir ya da arkadaşınızı idealist hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Dinç, her gün irade kullanarak zor gelen şeylerin yapılmasının önemi değinerek, "İradenizi kullanmazsanız zayıf hale geliyor. Bunu yapabilmek için bir sebebe ve amaca ihtiyacımız var. Ayakta tutacak bir hedefiniz ya da hayaliniz yoksa insan ayakta duramaz ve yıkılır." dedi.

Ülkenin gençlerinden yana umutlu olduğunu vurgulayan Dinç, "Ülkemizin gençlerinden yana çok heyecanlıyız. Hepinizin çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Sizi yönlendiren bir heyecanınız, kahramanınız ve rehberiniz olmazsa başarınız olmaz." diye konuştu.

Söyleşinin ardından Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Kızıltaş ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi yetkilileri tarafından Dinç'e hediye takdim edildi.

Etkinlik alanında açılan stantları, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile gezen Dinç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşıyorlar! Kötü haberler üst üste
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
Aslan 3 puan peşinde! İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Bodo/Glimt maçının muhtemel 11'leri
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.