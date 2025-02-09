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Yeşilay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Sağlıklı Yaşamı Teşvik Ediyor

Yeşilay, Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Sağlıklı Yaşamı Teşvik Ediyor
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Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigara bağımlılığına karşı farkındalık oluşturduklarını belirtti. Kavas, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden ücretsiz destek almanın önemine değindi ve 'Bırakabilirsin' mobil uygulamasını tanıttı.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Kavas, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıkların olumsuz etkilerine karşı farkındalık yaratmaya ve toplumu sağlıklı yaşama teşvik etmeye devam ettiğini belirtti.

???????Sigara kullanımının zararlarına dikkat çeken Kavas, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ücretsiz psikolojik destek alabiliyor. Uzman psikologlar ve danışmanlar eşliğinde verilen profesyonel destek sayesinde, sigarayı bırakma sürecinde kişilere yol gösteriliyor. Ayrıca, Yeşilay'ın 'Bırakabilirsin' mobil uygulaması, sigara bırakma sürecinde kullanıcılarına rehberlik ediyor."

Kavas, Yeşilay'ın sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını bu özel günde de sürdürerek toplumun sağlıklı bir yaşama yönelmesini hedeflediğini ifade etti.???????

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
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