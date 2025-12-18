Haberler

Yeşilay'dan uyuşturucu haberlerinde normalleştirme riskine karşı uyarı açıklaması

Yeşilay Genel Merkezi, medya aracılığıyla tanınmış kişilerin uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile ilgili gözaltı haberlerinin normalleşme riski taşıdığını belirterek, bu konuda toplumsal sorumluluk çağrısında bulundu.

Yeşilay Genel Merkezi, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçları kapsamında kamuoyunda tanınmış kişilere ilişkin gözaltı haberlerinin medyada yoğun yer alması nedeniyle, normalleştirme riskine karşı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Bağımlılıklarla mücadelede toplum sağlığını koruma ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturma sorumluluğu doğrultusunda çalışmalar yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti, son günlerde medyada yer alan bazı gelişmelerin toplumsal etkilerine dikkat çekmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duymuştur. Son günlerde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti suçları kapsamında kamuoyunda tanınmış kişilere ilişkin gözaltı haberlerinin medyada yoğun ve tekrar eden biçimde yer alması, toplum sağlığı açısından ciddi riskler barındırmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan çok sayıda bilimsel rapor, uyuşturucuya dair haberlerin maddeye karşı yakınlık algısı, sansasyonel ve rol model etkisi oluşturacak şekilde sunulmasının, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde merak uyandırma, risk algısını azaltma ve normalleştirme etkisi yarattığını açıkça ortaya koymaktadır. Araştırmalar, medyada sıkça ve tekrar eden biçimde yer verilen ünlü vakalarının, madde kullanımını 'istisnai' bir durum olmaktan çıkararak yaygın ve kabul edilebilir bir davranış olarak algılanmasına yol açabildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, bağımlılıkla mücadelede yürütülen önleyici çalışmaların etkisini zayıflatan önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle birçok ülkede, uyuşturucuya ilişkin haberlerde ünlü kimliğinin ön plana çıkarılmasına sınırlamalar getirilmiş; sansasyonel dil yerine caydırıcı ve bilgilendirici bir yayın anlayışı benimsenmiş ve haberlerle birlikte destek ile danışmanlık mekanizmalarının görünür kılınması zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, uyuşturucu ile mücadelenin adli boyutun ötesinde çok boyutlu bir halk sağlığı meselesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; medya kuruluşlarını haber dilinde toplumsal sorumluluk ilkesini esas almaya davet ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, maddenin kendisi kadar algı ile mücadelenin de hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır" ifadeleri yer aldı.

