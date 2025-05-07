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Yeşilay'dan Biga'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Yeşilay'dan Biga'da Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Yeşilay Çanakkale Şubesi, Biga ilçesindeki öğrenci velilerine bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim düzenledi. Eğitimde bağımlılıkların olumsuz etkileri, mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı.

Yeşilay Çanakkale Şubesi tarafından sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Biga ilçesindeki öğrenci velilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde, tütün, alkol, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici bilgiler paylaşılırken, bağımlılıkların bireyler ve aileler üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ile sağlıklı yaşamın önemi anlatıldı.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede önleme ve rehabilitasyon hizmeti sunan, gizlilik esaslı ve ücretsiz destek sağlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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