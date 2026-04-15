Yeşilay Asarcık'ta bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yaptı

Yeşilay Samsun Şubesince Asarcık ilçesinde bağımlılıkla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yeşilay Samsun Şubesi "Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi"ni yürütüyor.

Bu kapsamda Asarcık ilçesinde kütüphanede kadınlara ve ilçedeki kurum amirlerine yönelik bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı konuları ele alındı, Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, "Kütüp-Anne Projesi" değinerek, "Bu proje, kütüphaneleri yalnızca kitap raflarından ibaret olmaktan çıkararak toplumun buluşma noktası haline getirmeyi hedeflemektedir." dedi.

"Kütüphanede büyüyen çocuklar dünyayı değiştiren yetişkinler olur" anlayışıyla anneleri merkeze alan yaklaşım kapsamında ilçedeki kadınlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verildiğini anlatan Korkmaz, "Bu tür çalışmalar ilçemize önemli katkı sağlayacaktır. İlçede görev yapan kamu personeline yönelik eğitimler de gençlik merkezinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadele toplumsal bir sorumluluktur. Bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir." diye konuştu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç
500

