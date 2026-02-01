Haberler

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Tunç, güven tazeledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Adıyaman Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Bahattin Tunç, yeniden başkanlığa seçildi. Tunç, bağımlılıklara karşı bilinçlendirme çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığına yeniden Bahattin Tunç seçildi.

Yeşilay Adıyaman Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) toplantı salonunda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Tunç, yeniden göreve seçildi.

Tunç, Yeşilayı kentin dört bir yanında temsil etmek için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de deprem sonrası toparlanma sürecinde, özellikle "Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla başlatılan bağımsızlık seferberliği ile ülkenin dört bir yanında kapsamlı bir bilinçlendirme kampanyası başlıyor. Gençlerimize ve ailelerimize daha fazla ulaşmayı; bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve dirençli bir toplum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?