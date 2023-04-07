YEŞİL SOL PARTİ'NİN SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINDA 'KÜRDİSTAN' SÖZÜNE POLİS AMİRİNDEN MÜDAHALE

DİYARBAKIR'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışında konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Remziye Tosun'un, 14 Mayıs seçimlerini kazananlar Kürt kadınları olacak. İran, Irak, Suriye Kürdistan'ı Ortadoğu'da kazanacak. şeklindeki ifadesi üzerine polis amiri ses aracındaki megafonla müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrası konuşma sonlandırıldı.

Yeşil Sol Parti tarafından akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Şehitlik semtinde seçim bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa siyasi parti temsilcileri ve HDP'liler katıldı. Toplanan grup, Kürtçe sloganlar atarak meşale yaktı. Polisin yoğun önlem aldığı seçim açılışında zaman zaman gerginlik yaşandı. Seçim bürosu açılışında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 14 Mayıs'ta üstün olacaklarını belirterek, 14 Mayıs seçimlerini kazananlar Kürt kadınları olacak. İran, Irak, Suriye Kürdistan'ı Ortadoğu'da kazanacak, Kürt kadınları olacak? dedi.

'POLİSTEN UYARI'

Bunun üzerine bölgede önlem alan polis tarafından müdahale edildi. Polis amiri ses aracındaki megafonla yaptığı uyarıda, konuşmaların yapılması halinde müdahale edileceğini bildirdi. Uyarının ardından konuşmalar sonlandırılırken, meşale yakan partililer, slogan atıp halay çektikten sonra dağıldı. Polisin bölgede tedbiri devam ediyor. (DHA)