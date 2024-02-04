Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nurdağı'da düşen polis helikopterinden yaralı kurtarılan polis memurunu ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Nurdağı kırsalında düşen polis helikopterinden yaralı olarak kurtarılan teknisyen polis memuru Emrah Yıldız'ı hastanede ziyaret etti. Yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve acil şifalar diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Nurdağı kırsalında düşen polis helikopterinden yaralı olarak kurtarılan teknisyen polis memuru Emrah Yıldız'ı hastanede ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi'nin helikopterlerinden birisi dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde düştü. Pilotlar Cemil Gülen ve Levent Öztürk şehit olurken, teknisyen polis memuru Emrah Yıldız ise yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya da yaralı polisi hastanede ziyaret etti. Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı ziyaret açıklaması şöyle:

"Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah YILDIZ kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak."

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Emrah Yıldız Gaziantep Havacılık Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu?
title