Yerli helikopter ATAK, öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı

SİİRT'te 'Dünya Pilotlar Günü' kapsamında 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nı zilaret eden lise öğrencileri için yerli helikopter ATAK'la gösteri uçuşu yapıldı.

SİİRT'te ' Dünya Pilotlar Günü' kapsamında 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nı zilaret eden lise öğrencileri için yerli helikopter ATAK'la gösteri uçuşu yapıldı. Öğrenciler, uçuşu ilgiyle izledi.

14 Eylül Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kapsamında, 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotları ziyaret etti. Pilotlar, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki S-70 Skorsky ve T-129 ATAK tipi helikopterlerini tanıtarak, öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. Pilotlar daha sonra yerli helikopter ATAK'la, öğrenciler için gösteri uçuşu yaptı. Gösteri uçuşu, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.