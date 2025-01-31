Yerli Arp Üreticisi Zeynep Öykü, Galler'de Müzikseverlerle Buluştu

Türkiye'de ilk kez yerli arp üreten ve tarihteki arp müzikleriyle farklı arp enstrümanlarını bugüne aktarmaya çalışan Zeynep Öykü, Galler'de müzikseverlerle buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Galler'in Machynlleth şehrindeki Museum of Modern Art konser salonunda gerçekleşen etkinlikte, Gallerli arp sanatçısı Cerys Hafana da sahne aldı.

Sanatçı, eşi Ali Öztürk ile ürettiği Anatolian Harps ile sahneye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öykü, kendi ürettikleri arp ile bu tür konserlere katılmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Galler'in geleneksel arpı, üç sıra telli arpın bir çeşidi olarak biliniyor. Galler'de bunu üreten atölyeler olmasına rağmen, kalite, ses rengi ve estetik gibi öne çıkan detaylarımızdan dolayı artık bizden de almaya başladılar. Çünkü ar-ge çalışmalarımızın sonucu olarak, modern üretim yöntemleri ile geleneksel yöntemleri birleştirdik. Böylece daha hafif ve taşınabilir bir arp ortaya çıkardık. Hem kalitemizi hem de arp performansını sergilediğimiz için mutluyum."

Gölpazarı'nda ürettikleri ve dünyaya ihraç ettikleri arpların ilgi gördüğünü aktaran Öykü, Türkiye ve yurt dışında birçok ülkeyi kapsayan konser turnesine hazırlandığını ifade etti.