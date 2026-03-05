Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışan belediye otobüsü asılı kalınca ulaşım aksadı. Trafik ekipleri, bölgedeki yoğunluğu kontrol altına aldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde refüj üzerinden dönüş yapmaya çalışırken askıda kalan belediye otobüsü nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Yenimahalle Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Etlik Şehir Hastanesi yakınındaki kavşakta, 06 DY 0343 plakalı belediye otobüsü orta refüj üzerinden "U" dönüşü yapmak isterken diği platformda asılı kaldı.
Otobüsün yolu kapatması nedeniyle kavşakta araç yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri araç geçişini kontrollü sağladı.
Belediye otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.