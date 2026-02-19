Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müjdeci: "Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkanımız Fatih Erbakan'dır"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirilen " Fatih Erbakan'ın Mansur Yavaş'ı desteklediği" yönündeki iddiaya ilişkin, "Tamamen asılsızdır. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı, parti iradesi ve yetkili kurullarının kararıyla Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'dır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, gazeteci Aytunç Erkin tarafından 'Yeniden Refah Parisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Mansur Yavaş'ı desteklediği' yönündeki iddiaya ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"TV100 ekranlarında, gazeteci Aytunç Erkin tarafından dile getirilen 'Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Mansur Yavaş'ı desteklediği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı, parti iradesi ve yetkili kurullarının kararıyla Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'dır. Bunun dışında yapılan yorum ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

Kaynak: ANKA