Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Reyhanlı TSO yönetimiyle görüştü

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, Reyhanlı TSO yönetimiyle görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
(HATAY) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hatay'da Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verildi.
Partinin paylaşımında, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA