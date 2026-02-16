Haberler

Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ulaşımı aksattı, 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda etkili olan şiddetli fırtına, 30 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına ve ulaşımın aksamasına neden oldu. Yetkililer, sert hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, hava, kara ve deniz ulaşımını aksatırken, 30 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, sert hava koşulları Kuzey Adası'nda hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService), Ada'nın doğu kıyısında rüzgar hızının saatte 240 kilometreye ulaştığını, başkent Wellington'un yüksek kesimlerinde ise 190 kilometreye çıktığını açıkladı.

Elektrik dağıtım şirketi Powerco da fırtına nedeniyle 30 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Öte yandan, devrilme riski bulunan ağaçlar nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, birçok uçak, tren ve feribot seferi iptal edildi, bazı kara yolları trafiğe kapatıldı. Çok sayıda okulda da eğitime ara verildi.

Air New Zealand, olumsuz hava koşulları nedeniyle Wellington, Napier ve Palmerston North havalimanlarındaki operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu belirtti.

Yetkililer, gece boyunca acil servislere yüzlerce çağrı yapıldığını ifade ederek, acil durum ekiplerinin devrilen ağaçlar, su baskınları ve yol hasarlarına müdahalesinin sürdüğünü aktardı.

Yeni Zelanda'da Kuzey Adası'nda sert hava koşulları nedeniyle 5 bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş, sellerde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
