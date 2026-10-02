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Yeni Zelanda'da Ninety Mile Beach'e vuran 15 katil balinadan 12'si öldü

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Yerel basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda'daki Ninety Mile Beach'e 15 katil balinadan oluşan bir sürü vurdu. Sürüdeki 12 balina ölürken, yetkililer ve gönüllüler diğerlerini kurtarmak için mücadele ediyor.

Yeni Zelanda'da sahile vuran katil balina sürüsündeki 12 balina ölürken, diğerlerini kurtarmak için mücadele ediliyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda'daki "Ninety Mile Beach" adlı sahile 15 katil balinadan oluşan bir sürü vurdu.

Uzunlukları 2,6 metreye kadar ulaşabilen balinaların sahilde birkaç kilometre boyunca yayıldığı görüldü.

Yetkililer ve gönüllüler, balinaları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Şu ana kadar sürüdeki 12 balina ölürken, diğerlerini kurtarmak için mücadele ediliyor.

Kaynak: AA
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