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Yeni Zelanda'da ilk kuş gribi vakası doğrulandı

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Yeni Zelanda'da Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard, başkent Wellington yakınlarındaki bir plajda bulunan göçmen deniz kuşunda H5N1 türü kuş gribi virüsünün ilk kez tespit edildiğini açıkladı. Bakan, yaban hayatında kitlesel ölüm veya yaygın bulaşma kanıtı bulunmadığını belirtti.

Yeni Zelanda'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

ABC News'in haberine göre, Biyogüvenlik Bakanı Andrew Hoggard konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başkent Wellington yakınlarındaki plajda bulunan göçmen deniz kuşunda yapılan testte kuş gribi virüsünün tespit edildiğini belirten Hoggard, bunun ülkede ilk vaka olduğunu açıkladı.

Hoggard, "Yaban hayatında kitlesel ölüm veya yabani kuşlar arasında bulaşma olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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