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YENİ Partili Ceylan: İlk 24 saatte 113,8 milyon lira bağış toplandı

YENİ Partili Ceylan: İlk 24 saatte 113,8 milyon lira bağış toplandı
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişi tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına ilk 24 saatinde 31 bin 934 kişi tarafından 113 milyon 841 bin 910 lira bağış yapıldığını açıkladı.

YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partilerine yapılan bağışa ilişkin açıklamada bulundu. Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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