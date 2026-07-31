YENİ Parti’nin kurucu İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu
YENİ Parti Genel Merkezi tarafından İstanbul'un kurucu İl Başkanı olarak Özgür Çelik görevlendirildi.
(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Merkezi tarafından İstanbul'un kurucu İl Başkanı olarak Özgür Çelik görevlendirildi.
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti Genel Merkezi tarafından kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi.
Çelik, İstanbul'da il yönetimi ve ilçe başkanlıkları kuruluş işlemlerini 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar gerçekleştirecek.
Kaynak: ANKA