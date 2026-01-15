Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde, Yeni Nesil 3 Tesla Mr Teknolojisi

(ANKARA) – Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi bünyesinde kurulan Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi hizmete alındı. Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, hastalıklarda doğru tanının önemine dikkati çekerek, hedeflerinin hastalara en etkin tedaviyi uygulamak olduğunu ifade etti.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi bünyesinde kurulan Yeni Nesil 3 Tesla MR Teknolojisi düzenlenen törenle hizmete alındı. Açılış töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal, hastalıklarda doğru tanının önemine dikkati çekerek, hedeflerinin hastalara en etkin tedaviyi uygulamak olduğunu söyledi. Haberal, yeni sistem ile birlikte yüksek görüntü kalitesi ve gelişmiş teknik donanımıyla özellikle beyin, omurga, kas-iskelet sistemi, karın organları ve damar görüntülemelerinde tanı doğruluğunun artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Cihazın geniş tünel yapısı ve optimize edilmiş çekim süreleri sayesinde hasta konforunu önceleyen bir görüntüleme imkanı sunmanın yanı sıra güçlü manyetik alanı sayesinde daha net ve ayrıntılı görüntüler elde edilerek tanı ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Törende konuşan Siemens Görüntülemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertan Cömert ise Başkent Üniversitesi ile iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Program, kutlama pastasının kesilmesiyle sona erdi.