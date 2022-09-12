Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Okul binasından genel görünüm Sınıftaki öğrenciler Öğretmenin sınıfta öğrencilere ders anlatması TRABZON - Trabzon'da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına gelerek ders başı yaptı.
Okul binasından genel görünüm
Sınıftaki öğrenciler
Öğretmenin sınıfta öğrencilere ders anlatması TRABZON - Trabzon'da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına gelerek ders başı yaptı. Merkeze bağlı Dumlupınar İlkokulu'nda çocuklar, eğitim sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel