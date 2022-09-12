Yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler Okul binasından genel görünüm Sınıftaki öğrenciler Öğretmenin sınıfta öğrencilere ders anlatması TRABZON - Trabzon'da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına gelerek ders başı yaptı. Okul binasından genel görünüm Sınıftaki öğrenciler Öğretmenin sınıfta öğrencilere ders anlatması TRABZON - Trabzon'da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına gelerek ders başı yaptı. Merkeze bağlı Dumlupınar İlkokulu'nda çocuklar, eğitim sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadı. Güncel Kaynak: AA / Hasan Taşcan Trabzon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.