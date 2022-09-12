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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Okul binasından genel görünüm Sınıftaki öğrenciler Öğretmenin sınıfta öğrencilere ders anlatması TRABZON - Trabzon'da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına gelerek ders başı yaptı.

Okul binasından genel görünüm

Sınıftaki öğrenciler

Öğretmenin sınıfta öğrencilere ders anlatması TRABZON - Trabzon'da öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarına gelerek ders başı yaptı. Merkeze bağlı Dumlupınar İlkokulu'nda çocuklar, eğitim sezonuna başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel

Trabzon Güncel Haberler

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