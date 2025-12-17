Yeni Delhi'de Yoğun Sis Nedeniyle 120'den Fazla Uçuş İptal Edildi

YENİ DELHİ, 17 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi etkisi altına alan yoğun sisin ikinci gününde de Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda salı günü düşük görüş mesafesi nedeniyle en az 126 uçuş iptal edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Delhi Uluslararası Havalimanı'ndan bir yetkili, sabah saatlerinde yoğun sis ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle havalimanında 49 kalkış ve 77 varış uçuşunun iptal edildiğini söyledi.

Bu sırada, Delhi Havalimanı da salı sabahı erken saatlerde sis uyarısı yayımlayarak yolcuları olası gecikmeler ve aksaklıklar konusunda uyardı.

Basında yer alan haberlere göre, Hindistan'ın başkenti ve çevresini kaplayan yoğun sis nedeniyle pazartesi günü de yüzlerce uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.