Yeni Bir Süper Dünya Gezegeni Keşfedildi: Yaşama Uygunluk Umutları Artıyor

Yeni Bir Süper Dünya Gezegeni Keşfedildi: Yaşama Uygunluk Umutları Artıyor
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Çinli ve Alman bilim insanları, Kepler-725c adlı süper Dünya gezegenini keşfetti. Bu gezegen, güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde bulunuyor ve Dünya'nın kütlesinin 10 katı. Araştırmalar, gezegenin yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını belirlemek üzere devam edecek.

KUNMİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- İnsanlar yüzyıllardır Dünya dışında da yaşam olup olmadığını merak ediyor. Kısa süre önce Çinli ve Alman bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı bir keşif bu konuda önemli bir ipucu sunabilir.

Bilim insanları ilk kez Geçiş Zamanlama Değişimi tekniği kullanarak Kepler-725 kod adlı Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde, Dünya'nın kütlesinin 10 katı bir kütleye sahip bir süper Dünya gezegeni keşfetti. Kepler-725c kod adlı gezegen, yaşama uygunluk açısından umut vadeden bir aday olarak öne çıkıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yunnan Gözlemevi'nden ekip lideri Gu Shenghong, "Yeni keşfedilen geçişsiz gezegen ve bağlı olduğu yıldız, güneş sisteminden yaklaşık 2.472 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor" dedi.

Gu, "Asıl önemlisi bu gezegen, bağlı olduğu yıldızın yaşanabilir bölgesinde bulunuyor. Yaşanabilir bölge, yıldızın çevresinde suyun sıvı halde bulunabilmesi için sıcaklığın uygun olduğu bölge olarak tanımlanıyor. Bu gezegenin kendi yıldızının çevresinde 207,5 günde dönmesi de Dünya'nın bir yıllık döngüsüne benziyor" diye belirtti.

Gu ayrıca yaşanabilir bölgede keşfedilen gezegenin gerçekten Dünya benzeri yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını belirlemek için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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