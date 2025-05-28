İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı, yengeleri Elmas ve Hatun Çakmakçı'yı silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlı için jandarma operasyon başlattı.
1) İKİ YENGESİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde Mehmet Çakmakçı (73), yengeleri Elmas Çakmakçı (52) ile Hatun Çakmakçı'yı (60) silahla vurarak öldürdü.
Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. Mehmet Çakmakçı, henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan Elmas Çakmakçı ile Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elmas ve Hatun Çakmakçı'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kaçan Mehmet Çakmakçı'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel