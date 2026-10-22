Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusu Yemen Şafağı operasyonunda son 24 saatte 512 Husi etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, son 24 saatte Husilere karşı 780 operasyon düzenlediğini ve 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Taiz'de ise Husilerin topçu ateşi ve silahlı saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı; bir cami ve okul bombardımanda hasar gördü.

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 780 operasyon düzenlediğini ve 512 Husi mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Yemen güçlerinin "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında kuzey cepheleri, Cevf, Marib'in batısı, Beyda ile güney ve batı cephelerinde Husilere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Nezili, Yemen ordusunun son 24 saatte Husilerin saha komutanlarını, toplanma noktalarını, takviye birliklerini, ağır silah mevzilerini, tahkim edilmiş konumlarını, araçlarını ve personel ile ikmal taşımacılığında kullanılan vasıtalarını hedef alan 780 hassas ve doğrudan saldırı düzenlediğini dile getirdi.

Ardışık saldırıların Husi birliklerinin koordinasyonunu bozduğunu ve ön cephelerdeki mevzilerine destek sağlamalarını engellediğini belirten Nezili, bunun Yemen ordusunun inisiyatifi ele almasını ve farklı cephelerde taarruz görevlerini sürdürmesini kolaylaştırdığını ifade etti.

Nezili, operasyonlarda Husilerin 512 mensubu ve yönetim kadrosu etkisiz hale getirilirken, 330'dan fazla araç, askeri araç-gereç ve personel taşıma aracının imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini kaydetti.

Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu başlatılmıştı.

Taiz'de 5 sivil yaralandı

Öte yandan Taiz'de yerel makamlar, Husilerin vilayetin farklı bölgelerinde düzenlediği topçu ateşi ve silahlı saldırılarda 3'ü çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi.

Taiz Abluka İşleri Ofisinin yayımladığı istatistiklerde, Eski Havalimanı bölgesini hedef alan bombardımanda 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk da dahil 3 sivilin, göğüs ve karın bölgelerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Aynı istatistiklerde, 30 yaşındaki bir kadının Meşrea ve Hadnan ilçesine bağlı Necid Meşrea bölgesinde sırtından vurulduğu, bir kız çocuğunun ise Misrah ilçesine bağlı Azletu İnbiyan bölgesinin dış kesimlerinde keskin nişancı ateşi sonucu yaralandığı kaydedildi.

Taiz'de cami ve okul hedef alındı

Yemen'in resmi haber ajansı SABA'nın haberinde de Taiz'in güneyindeki Meşrea ve Hadnan ilçesine bağlı Necid köyünde bir cami ile okulun Husilerin bombardımanında hedef alındığı ve iki yapıda büyük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Haberde, köydeki camiye ve Ömer et-Tayyar Okulu'na çok sayıda merminin isabet ettiği kaydedildi.

Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Husilerden olayla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: AA
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler

Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
90'ların unutulmaz sunucusu Esra Ceyhan'ın son hali ortaya çıktı

90'ların efsanesiydi! Ünlü sunucunun son halini görenler şaşırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Japonya’nın Ankara Büyükelçisi, İstiklal Marşı'nı ezberden okudu

Herkes gibi o da İstiklal Marşı'nı söyledi: Benim için onur
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni

İstediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
Önce kaçırıp dövdüler, sonra taksi parası verip evine gönderdiler

Soymaya kalktılar, istediklerini alamayınca cebine para koydular
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!
Trabzonspor'dan Avrupa'da 2'de 2

Trabzonspor Avrupa'da fırtına estiriyor