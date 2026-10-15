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Yemen'deki Husiler, Suudi Typhoon uçağını Sada'da füzeyle vurduğunu iddia etti

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Husiler, Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağını Sada vilayetinin hava sahasında karadan havaya füzeyle hedef aldıklarını ve doğrudan isabet aldığını iddia etti. Suudi Arabistan'dan açıklama gelmezken El-Mesira, Sana'nın hava saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait "Typhoon" tipi savaş uçağını Sada vilayetinin hava sahasında karadan havaya füzeyle hedef aldıklarını ve uçağın isabet aldığını iddia etti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda açıklama yayımladı.

"Silahlı kuvvetlerimiz, kısa süre önce Sada vilayetinin hava sahasında bir savaş uçağını karadan havaya füzeyle hedef aldı. Uçak doğrudan isabet aldı ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullanan Seri, hedef alınan uçağın Suudi Arabistan'a ait "Typhoon" tipi savaş uçağı olduğunu ve ülkenin batısındaki Taif Üssü'nden havalandığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesira televizyonu Yemen'in başkenti Sana'nın hava saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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