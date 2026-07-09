Haberler

Yemen hükümeti, Husileri 10 yıldan uzun süredir alıkoydukları Islah Partisi yetkilisini infaz etmekle suçladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Enformasyon Bakan Vekili, İran destekli Husileri, 10 yılı aşkın süredir alıkoydukları Islah Partisi yetkilisi Muhammed Kahtan'ı infaz etmekle suçladı. Kahtan'ın cesedinin eksik teslim edildiği iddia edilirken, uluslararası soruşturma talep edildi.

Yemen Enformasyon Bakan Vekili Muhammed Kayzan, İran destekli Husileri, ülkenin önemli siyasi oluşumlarından Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan'ı infaz etmekle suçladı.

Enformasyon Bakan Vekili Kayzan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Husiler tarafından uzun yıllardır alıkonulan Kahtan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

"Husiler, 10 yılı aşkın süredir alıkoydukları Islah Partisi önde gelen siyasetçilerinden Kahtan'ı tasfiye ettiler." ifadelerini kullanan Kayzan, Husilerin gerçeği saklamak için Kahtan'ın bir saldırı sırasında hayatını kaybettiğini öne sürdüklerini belirtti.

Kahtan'ın ölümünden doğrudan Husileri sorumlu tutan Kayzan, "Kahtan'ın öldürülmesinin sorumlusu bunca yıldır onu alıkoyan Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'dir." ifadesini kullandı.

Kayzan, Kahtan'ın ölümü için uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Yemen basınında yer alan haberlerde, Husilerin uzun yıllardan beri alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Kahtan'ın cesedini eksik teslim ettiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana kendisinden haber alınamamıştı.

Husiler, Yemen hükümeti ile yaptıkları birçok esir takasına rağmen Kahtan'ı serbest bırakmaya yanaşmamışlardı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var

Beştepe'den 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' çıkışı
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

Yaptığı torpil pahalıya patladı! Başı büyük belada
İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı

Sokak ortasında dehşet anları! Tüfeklerle terör estirdiler
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi Sinem Özler: Tabakların hepsi boştu

Zirve menüsünü hazırlayan şefin unutamadığı an: Tabakların hepsi...