Üye Girişi
Haberler

Yemen'deki Husilerden ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kızıldeniz'de İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırıları ile buna karşılık İngiltere ve ABD'nin Yemen'e ortak hava harekatları devam ediyor. Bölgede tansiyon devam ederken Husilerden gerilimi düşürecek bir adım geldi. Husiler, hala barıştan yana olduklarını ifade ederek ABD'nin Yemen ve Filistin halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını belirttiler. Husilerin bu açıklamasının ardından gözler ABD'den gelecek yanıta çevrildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, hala barıştan yana olduklarını ve ABD'nin Yemen ve Filistin halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını belirtti.

Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Barıştan yana olduklarını ve mümkün olan en az gerilimi istediğini kaydeden Azzi, ABD'nin, Yemen ve Filistin'e karşı pozisyonunda bir değişim olmasını da teşvik edeceklerini dile getirdi.

Yemen'deki Husilerden ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Öte yandan Azzi, Husilere bağlı kuvvetlerin, Yemen sahillerinden Kızıldeniz, Umman Denizi ve Akdeniz'e kadar uzanan güzergahta gemileri batırma kapasitesine sahip olduğunu ancak bu adımı başka bir zamana bıraktığını ifade etti.

ABD'den Husi yetkilinin açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

ABD VE İNGİLTERE BUGÜN 2 HAVA SALDIRISI DAHA DÜZENLEDİ

Husiler 26 Ocak'ta, Aden Körfezi'nde İngiltere'ye ait petrol gemisini hedef aldıklarını açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamada ise ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtilmişti.

Yemen'deki Husilerden ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Yemen'deki Husilerden ABD'ye zeytin dalı: Hala barıştan yanayız

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Filistin Yemen İran İsrail Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title