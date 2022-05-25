Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı - Haberler

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Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Yiğit Soylu - Güncel
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Yeğenini av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan şüpheli yakalandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, aralarında husumet olan yeğeni Yüksel Yoldaş'ı (43) av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan Eşref G. (67), jandarma tarafından yakalandı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, aralarında husumet olan yeğeni Yüksel Yoldaş'ı (43) av tüfeğiyle yaralayıp, kaçan Eşref G. (67), jandarma tarafından yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Tire'ye bağlı Toparlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet bulunan Eşref G. ile yeğeni Yüksel Yoldaş arasında bahçelerinin sınırında kalan zeytin ağacının mahsulünü kimin alacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşref G. av tüfeğini yeğeni Yoldaş'a ateş etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Yoldaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yoldaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma olayın ardından kaçan Eşref G.'yi yapılan çalışmayla yakalayıp gözaltın aldı. Eşref G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

Jandarma, Güncel, Haberler

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