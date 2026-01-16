Haberler

Yaz aylarında kuruyan Adana'daki Şarlayan Şelalesi yeniden akmaya başladı

Adana'nın Feke ilçesinde yer alan Şarlayan Şelalesi, yağışların ardından yeniden akmaya başladı. Yılda yalnızca 3 ay akabilen şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gözdesi.

Adana'nın Feke ilçesinde yaz döneminde kuruyan Şarlayan Şelalesi, yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Tapan bölgesinde yer alan ve yılda 3 ay akan şelale, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alıyor.

Etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başlayan şelale, dağın ortasından dökülen sularıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 30 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel
