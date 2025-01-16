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Yazılıkaya Anıtı'nda İzinsiz Kazı Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Yazılıkaya Anıtı'nda İzinsiz Kazı Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Han ilçesinde yer alan Yazılıkaya Anıtı'nın bulunduğu sit alanında izinsiz kazı yapan bir kişi, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında kaçak malzemelere el konuldu.

Eskişehir'in Han ilçesinde Yazılıkaya Anıtı'nın yer aldığı sit alanında izinsiz kazı yapan şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin Yazılıkaya Anıtı'nın bulunduğu birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli söz konusu alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında bulunan jeneratör, hilti, 30 metre kablo, 3 el yapımı patlayıcı madde ile muhtelif kazı malzemelerine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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