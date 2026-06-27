Tavaslı Yayınları'nın kurucusu Yusuf Tavaslı vefat etti

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Tavaslı Yayınları'nın kurucusu, yazar ve hattat Hafız Yusuf Tavaslı, İstanbul'da vefat etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mustafa Tavaslı, babasının hayatı boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Yusuf Tavaslı, hayatını dine ve imana vakfetmiş birisiydi. Hayatında en büyük amacı buydu. Kendisi, 'Abdesti ve namazı herkese öğretmek gerekiyor, bunun için çok çaba göstermeliyiz.' derdi. Nitekim babam, hayatını bu amaç üzerine kurmuştu. Ömrünü bu kutsal ve mübarek mücadele uğruna geçirdi. Çok şükür bunu da elinden geldiğince başardı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Tavaslı'nın cenazesi, yarın Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Denizli'de 1935'te dünyaya gelen Tavaslı, 1950 yılında İstanbul'a yerleşti. 1962'ye kadar hafızlık eğitimi gördü.

Daha sonra Tavaslı Yayınları'nı kuran Yusuf Tavaslı, aynı kapak modelini farklı renklerde tasarladığı "Tam Namaz Hocası", "Tam Dua Kitabı", "Mealli Yasin-i Şerif" ve benzeri dini kitaplarla, Pamuk Yayınevi'nden çıkan eserler dahil toplam 10 milyon adet kitap bastı ve Türkiye'de satış rekorları kırdı.