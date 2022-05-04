Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu - Haberler

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Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kaybolan oğlunun bulunmasına çok sevindiğini söyleyen baba Oktay Altun, 'Çocuğumu aramada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes elinden geleni yaptı, çocuğumu bulmak için seferber oldu.

Kaybolan oğlunun bulunmasına çok sevindiğini söyleyen baba Oktay Altun, 'Çocuğumu aramada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes elinden geleni yaptı, çocuğumu bulmak için seferber oldu. çocuğumu görürken ben çok sevindim, dünyalar benim oldu" dedi.

Çobanların gönderdiği fotoğraflardan yeğeni Tarık Altun'u teşhis eden amca Taner Altun, olay yerine gittiğinde büyük sevinç yaşadığını söyledi. Yeğeninin bir kayanın dibinde olduğunu anlatan Taner Altun, "Yanımda su götürmüştüm o suyla ağzını burnunu yıkadım. Yeğenimin herhangi bir yerinde yara veya çizik yok. Çocuk sağ salimdir. Susuz kaldığı için konuşamıyordu, dudakları kurumuştu" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Oktay Altun, Taner Altun, Mevla, Güncel, Haberler

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