Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yayladağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü personelinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yaşanan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dağdüzü Mahallesi'nde dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gece boyunca müdahalesi devam etti.

Söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede süren soğutma çalışmaları dronla görüntülendi.

Valilikten yapılan açıklamada da dün saat 20.53'te gelen ihbarla müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca yangında herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.

Suriye'den sıçrayan yangın da kontrol altında

Valilik ayrıca dün Suriye'nin Keseb ilçesinden Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sınır hattındaki Kapı Karakolu mevkisine sıçrayan yangının da kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Dünyaca ünlü futbolcunun Avrupa'daki ilk fotoğrafı gündem oldu

Bir dönem koca şehirde yapayalnızdı, şimdi bütün dünya tanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.