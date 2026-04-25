Yayladağı'nda gölete düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde gölete düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bozlu Mahallesi'nde gölet etrafında otlayan inek suya düştü.
İneğini bulunduğu yerden çıkaramayan hayvan sahibi durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptığı çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Salim Taş