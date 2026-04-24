Yaylada araçları kara saplanan tatilciler kurtarıldı

BOLU'da 1700 rakımlı yaylaya tatile gelen grup, araçlarının kara saplanması nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Tatilciler jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan tatil için bin 700 rakımlı Çaygökpınar Yaylası'na gelen tatilcilerin kullandığı 34 DIC 250 plakalı otomobil, dönüş yolunda kara saplandı. Çamur ve kar nedeniyle araçlarını hareket ettiremeyen tatilciler bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi ve çekici sevk edildi. Kara saplanan otomobil çekici ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tatilcilerin içinde bulunduğu otomobil, jandarma ekiplerinin nezaretinde kent merkezine kadar getirildi.

