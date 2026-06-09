Ankara'da 14 yaşındaki Elif Güner'in öldüğü kazaya ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

NERİMAN SENANUR TORUN - Ankara'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Elif Güner'e aracıyla çarparak ölümüne neden olan Yasin Aloğlu'na, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 4 yıl 5 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 19 Şubat'ta Turan Güneş Bulvarı'nda aracıyla seyir halinde olan sanık Yasin Aloğlu'nun, trafik işaret levhalarıyla belirlenmiş yaya geçidinden geçmeye çalışan Elif Güner'e çarptığı ve Güner'in çarpmanın etkisiyle 31 metre savrularak hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Gerekçeli kararda, elde edilen kamera kayıtlarıyla sanık Aloğlu'nun idaresinde bulunan aracın hızının diğer araçlara göre fazla olduğunun tespit edildiği, ancak kaza anının kamera kayıtlarında yer almadığı belirtildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal etti

Kaza tespit tutanağına yer verilen gerekçeli kararda, mahalde azami hız sınırının 70 kilometre ve kaza yerinin yaya geçidi olması sebebiyle sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar." maddesini ihlal ettiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Elif Güner'in ölümünün sanık Aloğlu'nun idaresinde bulunan aracın çarpması neticesinde gerçekleştiği, kaza ile Güner'in ölümü arasında doğrudan illiyet bağı olduğu anlatılarak, sanığın hızlı şekilde ilerlediğinin açıkça tespit edildiği, aracın çarpması sonrası maktulün yaya geçidinden 31 metre ileriye savrulmuş olmasının da sanığın iddia ettiğinin aksine hızının 50-60 kilometre olmadığını kanıtlar nitelikte olduğu ifade edildi.

Elif Güner'in kusurunun bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın azami hız sınırının üstünde seyir halindeyken yola gereken dikkati göstermediği, görüş alanını kontrol altında bulundurmadığı, trafik işaret levhalarını dikkate almadığı ve yaya geçidinden geçen Güner'e önlemsizce çarptığı tespitine yer verildi.

Gerekçeli kararda sanığın, yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla asli kusurlu olarak kazaya ve Güner'in ölümüne sebebiyet verdiğinin anlaşıldığı, bu sebeple üzerine atılı "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçundan 4 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı.