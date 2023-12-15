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Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan yavru aslan kurtarılamadı

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Şanlıurfa-Siverek kara yolunda bitkin halde bulunan yavru aslan, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yavru aslanın bölgeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde yol kenarında yavru aslan görüldüğü yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, söz konusu bölgede arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede dedektör köpeklerle yapılan arama sırasında yavru aslana ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan yavru aslan kurtarılamadı

BIRAKAN KİŞİLER ARANIYOR

Yorgun ve bitkin halde bulunan aslanın bölgeye kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İşte yavru aslanın bulunma anı;

Yavru Aslan Öldü

Yavru Aslan Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Siverek Hayvanlar Olaylar Doğa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Erkan Arslan:

Ula Bir Aslan Görmisem Tisleri Keskin Picag Benceleri Killic Hemen Oradan Uzaklamisem

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