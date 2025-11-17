Haberler

Yatağan'da Tadilat Yapan Ahmet Kaya Düşerek Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evinin çatısında tadilat yaparken düşen 47 yaşındaki Ahmet Kaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde oturduğu evin çatısında tadilat yaparken, dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yükseklikten düşen Ahmet Kaya (47), hayatını kaybetti.

Olay, Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kaya, oturduğu evin çatısında tadilat yaparken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ahmet Kaya kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
