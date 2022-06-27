Yasmine Hammamet Karnavalı Karnavalı izleyen seyircilerden detaylar Karnaval konvoyunun geçitinden görüntüler NABİL - Tunus'un Nabil vilayetine bağlı Hammamet kentinde 9. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı düzenlendi. Karnavalı izleyen seyircilerden detaylar Karnaval konvoyunun geçitinden görüntüler NABİL - Tunus'un Nabil vilayetine bağlı Hammamet kentinde 9. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı düzenlendi. Karnaval gösterilerinden oluşan konvoy güzel görüntüler oluşturdu. AA / Arbi Mahjoubi - Güncel Tunus Güncel Haberler

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