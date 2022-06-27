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Yasmine Hammamet Karnavalı

AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
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Karnavalı izleyen seyircilerden detaylar Karnaval konvoyunun geçitinden görüntüler NABİL - Tunus'un Nabil vilayetine bağlı Hammamet kentinde 9. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı düzenlendi.

Karnavalı izleyen seyircilerden detaylar

Karnaval konvoyunun geçitinden görüntüler

NABİL - Tunus'un Nabil vilayetine bağlı Hammamet kentinde 9. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı düzenlendi. Karnaval gösterilerinden oluşan konvoy güzel görüntüler oluşturdu.

AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

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