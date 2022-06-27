Yasmine Hammamet Karnavalı
AA - Arbi Mahjoubi - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Karnavalı izleyen seyircilerden detaylar Karnaval konvoyunun geçitinden görüntüler NABİL - Tunus'un Nabil vilayetine bağlı Hammamet kentinde 9. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı düzenlendi.
Karnavalı izleyen seyircilerden detaylar
Karnaval konvoyunun geçitinden görüntüler
NABİL - Tunus'un Nabil vilayetine bağlı Hammamet kentinde 9. Uluslararası Yasmine Hammamet Karnavalı düzenlendi. Karnaval gösterilerinden oluşan konvoy güzel görüntüler oluşturdu.
AA / Arbi Mahjoubi - Güncel