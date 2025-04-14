Bahçeli: İmamoğlu ile ilgili mahkeme süreçleri ivedilikle karara bağlanmalı

Bahçeli'den dikkat çeken "İmamoğlu" çıkışı: İvedilikle yapılmalı
Narin Güran cinayetinde ikinci dava ertelendi

Narin Güran cinayetindeki ikinci davada ara karar
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

Yaşlı Adam Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dursunbey ilçesinde bir bakıcı, soluk borusuna yemek kaçan 91 yaşındaki Ahmet Altay'ı Heimlich manevrası ile kurtardı. Yaşlı adamın fenalaşması üzerine müdahale eden personel, başarılı bir şekilde tedavi uyguladı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, soluk borusuna yemek kaçan yaşlı adam, bakıcının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Dursunbey Belediyesi Sevgi Evi Misafirhanesi'nde kalan 91 yaşındaki Ahmet Altay, akşam yemeği yerken soluk borusuna yemek kaçması sonucu aniden fenalaştı.

Durumu fark eden personel İsmail Kantar, yaşlı adama müdahalede bulundu.

Durumu fenalaşan Ahmet Altay'a Heimlich manevrası yapan bakıcı Kantar, yaşlı adamın boğazına kaçan yemek parçasının çıkmasını sağladı.

Bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da personele verilen eğitimlerin önemine dikkati çekerek, Heimlich Manevrası ile Sevgi Evi misafirhanesi konuğu Altay'ı hayata bağlayan İsmail Kantar'a teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.