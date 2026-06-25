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Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

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15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i, tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i, tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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