Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i, tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 15'i, tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı